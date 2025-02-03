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Головне за день: У Москві вбили Арсена «Горлівського». Трамп проявляє інтерес до ресурсів України

03 лютого 2025, 23:00

Головне за день: У Москві вбили Арсена «Горлівського». Трамп проявляє інтерес до ресурсів України

Політика

 Президент США Дональд Трамп анонсував проведення переговорів з Україною, Росією та іншими державами щодо російсько-української війни. Він розповів журналістам, що його адміністрація вже над цим працює і такі зустрічі вже заплановані.

У той же час, Трамп висловив зацікавленість у придбанні українських рідкісноземельних металів в обмін на допомогу США.

Суспільство

Під час вибуху в житловому комплексі «Алые паруса» на півночі Москви одна людина загинула, ще четверо було поранено. Серед них кримінальний авторитет Армен Саркісян, відомий як Арсен Горловський. Він перебуває в українському розшуку як один із організаторів убивств на Майдані у лютому 2014 року і був засновником одного із добровольчих батальйонів, які воюють проти України. Російські пропагандисти стверджують, що замах був організований саме на Саркісяна.

Голову окупаційної адміністрації Сіверськдонецька Луганської області Миколу Моргунова затримали російські силовики за підозрою у бандитизмі та розбої. Слідчими розслідуються кримінальні справи про 11 вбивств учасниками банди, 6 фактів викрадень людей, 4 розбійні напади, 2 вимагання, розкрадання майна підприємства на суму понад 6 млн 200 тисяч рублів.

15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом. У відкритому морі зафіксували пляму нафтопродуктів площею 300 квадратних кілометрів. Окупанти прибрали близько 18 тонн. Проте мазут помітили знову. Зокрема, він рухається у напрямку Маріуполя.

Бойові дії

 У Часів Яру нещодавно загинули п'ятеро людей від 32 до 66 років — сьогодні вдалося знайти тіла загиблих. Також сьогодні стало відомо, що напередодні у Покровську загинув 62-річний чоловік. Крім того, в Рубцях Лиманської громади поранено одну людину.

Моніторингова місія ООН з кінця серпня 2024 року зафіксувала 79 страт українських військовополонених у 24 окремих інцидентах.

110-та механізована бригада ЗСУ ліквідувала командира 3-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку армії РФ Доніра Циденова у селищі Велика Новосілка Донецької області.

Спікер ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов повідомив, що росіяни продовжують спроби з півдня та південного заходу обійти та охопити Покровськ Донецької області. Проте, за його словами, війська РФ дещо «забуксували» на цьому напрямі.

Окупаційна армія РФ просунулась у трьох населених пунктах на Донеччині — у Срібному, Дачному та біля Колодязів. Про це повідомляє аналітичний проект DeepState.

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та СБУ вразили Волгоградський НПЗ (ЛУКойл-Волгограднафтопереробка) та Астраханський газопереробний завод. За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області пошкоджено установки первинної переробки.

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