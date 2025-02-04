Армія РФ просунулася у Часовому Ярі та ще біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState

На карті DeepState від 3 лютого відзначено просування російських військ у Часовому Ярі Донецької області

Армія Росії продовжує наступати на Донеччині — там агресору вдалося просунутися ще на кількох відрізках, зокрема у Часовому Ярі, біля Срібного, Новоандріївки та Надіївки. Про це стало відомо з традиційного вечірнього зведення аналітиків проекту DeepState.

Зазначається, що загалом напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де війська РФ ні на день не припиняють штурмових дій.

Відповідні зміни експерти вже позначили на інтерактивних картах бойових дій.

На картах можна побачити, що росіянам вдалося просунутися у значній частині Часового Яру, де ситуація залишається непростою вже тривалий час. У проекті АрміяInform повідомили 3 лютого також про те, що військ противника тут багато, агресор намагається накопичувати зусилля та збільшити свій наступальний потенціал. Там відбуваються постійні атаки росіян.

Щодо Новоандріївки, біля якої росіяни мали нові успіхи в просуванні, то саме село ЗС РФ вже окупували. Про це стало відомо 31 січня із щоденного зведення проекту.