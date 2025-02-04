Через обстріли РФ у Донецькій області загинула людина, двоє поранені

Минулої доби, 3 лютого 2025 року, російські війська вбили одного жителя Донецької області в Покровську. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ще двоє людей в області дістали поранення за добу: одна в Рубцях, інша — в Богатирі.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2955 людей убитими та 6661 — пораненими.

Раніше стало відомо, що на Торецькому та Часовоярському напрямках збільшилася кількість штурмів російської армії.