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Через обстріли РФ у Донецькій області загинула людина, двоє поранені

04 лютого 2025, 08:40

Через обстріли РФ у Донецькій області загинула людина, двоє поранені

Минулої доби, 3 лютого 2025 року, російські війська вбили одного жителя Донецької області в Покровську. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще двоє людей в області дістали поранення за добу: одна в Рубцях, інша — в Богатирі. 

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2955 людей убитими та 6661 — пораненими.

Раніше стало відомо, що на Торецькому та Часовоярському напрямках збільшилася кількість штурмів російської армії.

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