У Донецькій та Дніпропетровській областях сьогодні будуть застосовуватись графіки аварійних відключень світла

У вівторок, 4 лютого, аварійні графіки відключень електроенергії запроваджено у Дніпропетровській та Донецькій областях. Про це сьогодні повідомляє ДТЕК.

«За командою "Укренерго" у Дніпропетровській та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення. У разі змін оперативно вас інформуватимемо в нашому телеграм-каналі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня в мережі поширилася інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання.

Незважаючи на це, в «Укренерго» заявили, що прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем і не обумовить необхідності застосування заходів обмеження.

Однак учора в низці областей зранку також запроваджували аварійні графіки відключення через перевантаження енергомережі.