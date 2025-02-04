В Україну повернулися 12 дітей, вивезених до Росії

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA на батьківщину повернулися 12 українських дітей, які перебували на окупованих територіях та зазнавали тиску. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Серед врятованих — діти, які пережили нестерпні випробування: 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини, 17-річний підліток, якому видали повістку в армію Росії, діти, які зазнали спроб русифікації через «виховні табори», та 8-річна дівчинка, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство», — заявив Єрмак.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що з російської окупації вивезли ще двох українських дітей.