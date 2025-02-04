ППО збила 12 «Шахедів» у Черкаській області, загорілися приватні підприємства

Унаслідок ударів РФ по приватних підприємствах у Черкаській області виникли пожежі. Фото: ДСНС Черкаської області

Російські війська завдали масованого удару ударними БПЛА по Черкаській області, унаслідок атаки виникли пожежі на приватних підприємствах. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.



«Сили ППО збили 12 "Шахедів" у межах регіону, проте атака не обійшлася без наслідків. В обласному центрі загорілися три приватні підприємства, в одному з випадків ліквідація пожежі ще триває», — заявив Табурець.







За попередніми даними, жертв немає. Однак фахівці продовжують обстежувати територію та оцінювати збитки.

Нагадаємо, через обстріл РФ в Донецькій області загинула одна людина, ще двоє були поранені.