ППО України збила 37 із 65 «Шахедів» під час атаки РФ

У ніч на 4 лютого 2025 року РФ атакувала територію України 65 ударними БПЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили у пресцентрі Командування Повітряних Сил ЗСУ.
«Станом на 09.00 підтверджено збиття 37 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях», — йдеться у повідомленні.
Також 28 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкаська область.
Раніше ППО збило 12 «Шахедів» на Черкащині, внаслідок атаки виникли пожежі на приватних підприємствах.
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