ППО України збила 37 із 65 «Шахедів» під час атаки РФ

ППО збила 37 БПЛА росіян за добу. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 4 лютого 2025 року РФ атакувала територію України 65 ударними БПЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили у пресцентрі Командування Повітряних Сил ЗСУ.







«Станом на 09.00 підтверджено збиття 37 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях», — йдеться у повідомленні.



Також 28 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкаська область.

Раніше ППО збило 12 «Шахедів» на Черкащині, внаслідок атаки виникли пожежі на приватних підприємствах.