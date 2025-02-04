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ЗСУ змусили противника піти з деяких позицій на Куп'янському напрямку — «Хортиця»

04 лютого 2025, 10:22

ЗСУ змусили противника піти з деяких позицій на Куп'янському напрямку — «Хортиця»

На Куп'янському напрямку українські військові змусили російських окупантів залишити свої позиції. Про це у вівторок, 4 лютого, повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) «Хортиця».

За словами українських воїнів, минулої доби війська РФ на Куп'янському напрямку безуспішно проводили наступальні дії в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризово.

«Внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник був змушений залишити свої передові позиції в одному з населених пунктів», — розповіли в ОСУВ «Хортиця».

Наразі, за даними українських розвідників, командування окупаційної армії намагається повернути своїх солдатів на позиції, погрожуючи їм розстрілом.

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