РФ обстріляла залізничне депо в Дніпропетровській області, є руйнування

Сьогодні російська армія знову обстріляла одне із залізничних депо в Дніпропетровській області. Про атаку повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».



«На щастя, ніхто із залізничників не постраждав. Серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу, уламками посічено пасажирський рухомий склад», — додали в національному перевізнику.



За словами співробітників компанії, вони докладають усіх зусиль для мінімізації впливу на рух поїздів у регіоні, виводячи на маршрути резервні поїзди.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» спільно зі словацькими залізничниками з 15 грудня запустила новий маршрут до Братислави.