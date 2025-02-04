Населені пункти у чотирьох районах Донецької області були обстріляні росіянами за добу

Наслідки обстрілу військами РФ одного з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

Війська РФ 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області за минулу добу. Про це станом на ранок 4 лютого повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Богатирі Великоновосілківської громади поранено одну людину.

Покровський район. У Покровську 1 особа загинула, пошкоджено 5 будинків та 2 автомобілі; у Родинському пошкоджено 7 будинків.

Краматорський район. У Лиманській громаді поранено 1 особу та пошкоджено 10 одиниць сільгосптехніки в Рубцях, пошкоджено будинок у Яровій. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, газопровід, лінію електропередач та автомобіль; у Білокузьминівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 258 осіб, зокрема 8 дітей, зазначив начальник ОВА.