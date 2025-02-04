БПЛА ЗСУ на Куп'янському напрямку знищили техніку та ліквідували окупантів

РУБпАК «Фенікс» знищила техніку, кілька складів та окупантів РФ на Куп'янському напрямку. Про це йдеться у доповіді Держприкордонслужби України.
РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» злидає врага на Куп'янському напрямку— Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) February 4, 2025
Оператори БпЛА ліквідували трьох окупантів, ще двох – поранили. Також спалили гармату, ЗПГ, автомобіль, квадроцикл, БпЛА літакового типу, 4 склади БК та пального. pic.twitter.com/QIM0PGa1Pk
«Оператори БПЛА ліквідували трьох окупантів, ще двох — поранили. Також спалили гармату, СПГ, автомобіль, квадроцикл, БпЛА літакового типу, 4 склади БК та пального», — зазначили прикордонники.
На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного та Загризового.
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