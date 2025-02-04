БПЛА ЗСУ на Куп'янському напрямку знищили техніку та ліквідували окупантів

БПЛА ЗСУ на Куп'янському напрямку знищили техніку РФ. Фото: кадр із відео

РУБпАК «Фенікс» знищила техніку, кілька складів та окупантів РФ на Куп'янському напрямку. Про це йдеться у доповіді Держприкордонслужби України.

РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» злидає врага на Куп'янському напрямку



Оператори БпЛА ліквідували трьох окупантів, ще двох – поранили. Також спалили гармату, ЗПГ, автомобіль, квадроцикл, БпЛА літакового типу, 4 склади БК та пального. pic.twitter.com/QIM0PGa1Pk — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) February 4, 2025



«Оператори БПЛА ліквідували трьох окупантів, ще двох — поранили. Також спалили гармату, СПГ, автомобіль, квадроцикл, БпЛА літакового типу, 4 склади БК та пального», — зазначили прикордонники.



На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного та Загризового.