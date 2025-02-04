Під час обстрілу окупованої Горлівки постраждали 7 людей

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що під час обстрілу міста Горлівка постраждали семеро людей, передає канал «Горлівка сьогодні».

Зазначається, що обстріл стався по житлових кварталах на території Микитівського району. Потерпілим віком від 34 до 51 року надається «кваліфікована медична допомога».

«В результаті застосування ствольної артилерії касетного типу на території ринку “Комсомолець” поранення середнього ступеня тяжкості дістали жінки 1974 та 1980 р.н., чоловіки 1985 та 1991 р.н. Також постраждала жінка 1986 р.н.», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що в результаті скидів вибухонебезпечних предметів з безпілотників поранення середнього ступеня тяжкості дістали водій міського маршруту №81 (чоловік 1975 р.н.) та водій МУП «Донпостачкомплект» (чоловік 1974 р.н.).