Європа і США продали Росії 230 танкерів на $6 млрд — BILD

Міжнародний дослідницький проєкт Shadow Fleet Secrets дійшов висновку, що європейські та американські судновласники за останні роки продали 230 старих танкерів у російський тіньовий флот. Про це пише німецьке видання BILD.



Загалом із 2022 до 2024 року вони отримали щонайменше 6 мільярдів доларів від цих продажів. Документально підтверджено, що кілька німецьких судноплавних компаній і власників суден також продавали танкери Росії.



З боку Німеччини в розслідуванні брали участь журналісти NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung. Раніше в пакеті санкцій ЄС було запропоновано санкції щодо старіших танкерів-експортерів нафти, які працюють у складі так званого «тіньового флоту» Росії.