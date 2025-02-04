Ракетний удар РФ зруйнував будівлю міськради Ізюма, 5 загиблих

Зруйнована будівля після удару РФ в Ізюмі. Фото: кадр із відео

В Ізюмі продовжується рятувальна операція після ракетного удару російських військ по місту, кількість загиблих зросла до п'яти осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент України Володимир Зеленський.







«Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради. Станом на зараз відомо, що є постраждалі – 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. З цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя», — зазначив Зеленський.



Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного удару росіян по Ізюму Харківської області у вівторок, 4 лютого, четверо людей загинули, ще 20 поранено.