З вересня вчительська доплата збільшиться до 2000 гривень

Із січня цього року освітяни у школах отримують додаткову щомісячну виплату, йдеться про «Вчительську доплату» від 1000 грн «на руки» залежно від навчального навантаження вчителя. Про це повідомляє «Уряд online».



«Йдеться про доплату від 1000 грн "на руки" залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн. Передбачили в бюджеті на цей рік 12 млрд грн субвенції, і завдяки цьому "Вчительську доплату" отримують майже 500 тисяч освітян», - наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Нагадаємо, Великобританія виділить Україні до 2 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 103 мільярди гривень) для придбання систем ППО та ракет до них.