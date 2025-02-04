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Справа Саркісяна: другим загиблим у Москві 3 лютого міг бути вбивця-смертник — росЗМІ

04 лютого 2025, 14:40

Справа Саркісяна: другим загиблим у Москві 3 лютого міг бути вбивця-смертник — росЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що Армена Саркісяна (на фото) міг вбити терорист-смертник. Фото: ASTRA Російські ЗМІ повідомляють, що Армена Саркісяна (на фото) міг вбити терорист-смертник. Фото: ASTRA

Вибух, внаслідок якого 3 лютого в Москві загинув Армен «Горловський» Саркісян, міг зробити вбивця-смертник. Про це сьогодні повідомило прокремлівське агентство РІА «Новини» з посиланням на силові структури РФ.

За інформацією російського каналу 112, епіцентр вибуху, внаслідок якого згодом помер Армен Саркісян, був на тілі загиблого. Попередньо встановлено, що це була міна МОН-50, яку сам кілер і привів у дію, щойно Саркісян вийшов з ліфта.

«Ймовірно, підривник — раніше засуджений громадянин Вірменії. Наразі розглядається дві основні версії – український слід, діяльність Саркісяна як творця батальйону «Арбат» та переділ ринку тютюнової продукції. Армен Саркісян був одним із найбільших у країні постачальників тютюну з-за кордону», — пише канал 112.

Вбивця-смертник міг мати відношення до елітних військ.

Звати кілера Парур К. Йому 55 років — повідомило джерело 112. Раніше судимий. На лівій гомілці у загиблого кілера є старе татуювання у вигляді меча, що може говорити про його колишню приналежність до десанта або інших елітних військ. 

Також вже затримано кількох ймовірних спільників вбивці, з ними працюють силовики.

Раніше повідомлялося, що на президента Федерації боксу угруповання «ДНР», творця батальйону «Арбат» Саркісяна 3 лютого було скоєно замах у московському ЖК «Червоні вітрила».

Кримінальний авторитет Саркісян знаходиться у розшуку в Україні. Він проходить фігурантом кримінальної справи про вбивство українського журналіста В'ячеслава Веремія, а також вважається організатором банд «тітушок», які полювали на учасників Євромайдану.

Під час вибуху в ЖК загинув один його охоронець, також постраждали фігурант списку «Миротворець» Олег Каспірович та колишній охоронець Януковича Сергій Шкрябатовський.

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