На Другому Донецькому водогоні завершили ремонт: водопостачання на півночі області повністю відновлять

Ремонт Другого Донецького водогону. Фото: Донецька ОВА

На Другому Донецькому водогоні завершили зварювальні роботи. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, заповнення водогону вже розпочалося.



«І незабаром водопостачання на півночі Донеччини відновлять у повному обсязі», – заявив Філашкін.

Нагадаємо, що 12 грудня 2024 року через ремонт Другого Донецького водогону зупинили подачу води на півночі Донеччини.



Пізніше стало відомо, що місце пориву магістрального водогону знаходиться на глибині два метри під річкою Казенний Торець. Це ускладнювало ремонт водогону. Також виконання аварійно-ремонтних робіт уповільнювали погодні умови та стан ґрунтів.



Спочатку ремонт водогону планували закінчити до 20 січня.