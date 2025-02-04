У Харківській області викрили російських агентів

На Харківщині правоохоронці викрили пару, яка працювала на росіян під виглядом зооволонтерів. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині викрили пару, яка, видаючи себе за зооволонтерів, працювала на агресора. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у вівторок, 4 лютого.

За даними слідства, безробітний чоловік та його співмешканка збирали інформацію про місця дислокації українських військових та техніки для передачі її противнику.

Видаючи себе за зооволонтерів, які опікуються безпритульними тваринами, підозрювані об'їжджали місцевість нібито в пошуку покинутих домашніх улюбленців. Щоб запобігти підозрі, чоловік і жінка навіть облаштували на території власного домоволодіння «притулок».

Насправді вони вишукували, де знаходиться особовий склад Сил оборони, місця стаціонарного лікування поранених українських військових. Крім безпосередніх розвідувальних вилазок, підозрювані під виглядом звичайних розмов з іншими жителями випитували необхідні дані.

Зазначається, що пару завербував їхній знайомий, куратор по Харківському напрямку.

Наразі він знаходиться на тимчасово окупованому сході України та співпрацює з російською військовою розвідкою. Саме йому зловмисники як своєму безпосередньому куратору надсилали зібрані відомості.

Правоохоронці затримали підозрюваних. Під час обшуків вилучено мобільні телефони з доказами їхньої протиправної діяльності.

Їм повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах військового стану, та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.