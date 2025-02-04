Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Харківській області викрили російських агентів

04 лютого 2025, 16:25

У Харківській області викрили російських агентів

На Харківщині правоохоронці викрили пару, яка працювала на росіян під виглядом зооволонтерів. Фото: Харківська обласна прокуратура На Харківщині правоохоронці викрили пару, яка працювала на росіян під виглядом зооволонтерів. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині викрили пару, яка, видаючи себе за зооволонтерів, працювала на агресора. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у вівторок, 4 лютого.

За даними слідства, безробітний чоловік та його співмешканка збирали інформацію про місця дислокації українських військових та техніки для передачі її противнику.

Видаючи себе за зооволонтерів, які опікуються безпритульними тваринами, підозрювані об'їжджали місцевість нібито в пошуку покинутих домашніх улюбленців. Щоб запобігти підозрі, чоловік і жінка навіть облаштували на території власного домоволодіння «притулок».

Насправді вони вишукували, де знаходиться особовий склад Сил оборони, місця стаціонарного лікування поранених українських військових. Крім безпосередніх розвідувальних вилазок, підозрювані під виглядом звичайних розмов з іншими жителями випитували необхідні дані.

Зазначається, що пару завербував їхній знайомий, куратор по Харківському напрямку.

Наразі він знаходиться на тимчасово окупованому сході України та співпрацює з російською військовою розвідкою. Саме йому зловмисники як своєму безпосередньому куратору надсилали зібрані відомості.

Правоохоронці затримали підозрюваних. Під час обшуків вилучено мобільні телефони з доказами їхньої протиправної діяльності.

Їм повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах військового стану, та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

ТЕГИ

Інше
Росія Харківська область Прокуратура Агенти
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:58
Під час обстрілу окупованої Горлівки постраждали 7 людей
09:17
В Україну повернулися 12 дітей, вивезених до Росії
08:30
Армія РФ просунулася у Часовому Ярі та ще біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
23:00
Головне за день: У Москві вбили Арсена «Горлівського». Трамп проявляє інтерес до ресурсів України
20:13
У напрямку Маріуполя рухається мазут із танкерів РФ: забруднено 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря – мерія
14:50
Затримано «голову» адміністрації окупованого Сіверськодонецька: вбивства, викрадення, розбій
11:22
В окупованому Маріуполі затвердили нові символи міста
22:00
Головне за день: Бої за Велику Новосілку. На Курщині підірвався на міні російський віце-губернатор
17:16
На окупованій Луганщині росіяни розміщують особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись цивільними
23:00
Головне за день: Удари по Харкову та Полтаві. У Суджі на школу впала бомба
23:00
Головне за день: Росармія вже поряд із Мирноградом. РФ знову окупували Новомлинськ
22:20
«ДНР» заявила про 12 поранених жителів окупованої Донеччини
19:30
«ДНР» незаконно відправила донеччанина в колонію на 13 років
16:08
Окупанти у захопленому Маріуполі продають однокімнатні квартири за майже 80 тисяч доларів
14:15
У Горлівці 11 людей постраждали від обстрілу, пошкоджено 4 медустанови та автобус
11:25
Маріуполь: криза з бездомними собаками, загроза сказу та дефіцит вакцин
11:06
У зруйнованій Попасній на Луганщині залишилося 250 жителів: населення міста скоротилося у 80 разів – ОВА
23:30
Головне за день: Лінія фронту за 7 км від Костянтинівки. Удар по Сумах
22:25
Окупована Горлівка відправила до Росії багатомільйонний подарунок, але дорогою його могли вкрасти
10:09
В окупованому Луганську знищують трамвайне сполучення – ОВА
усі новини
18:40
У ЗСУ пояснили, чому російські війська стали менше використовувати бронетехніку в Донецькій області
17:28
ЗСУ просунулися в Харківській області – ISW
16:57
Російська авіабомба впала біля житлового будинку у Бєлгородській області РФ
16:48
Українська авіація вдарила по пункту управління ЗС РФ у Курській області: у росіян суттєві втрати
16:25
У Харківській області викрили російських агентів
16:22
На Другому Донецькому водогоні завершили ремонт: водопостачання на півночі області повністю відновлять
15:22
Росіяни обстріляли Костянтинівку з артилерійських знарядь
14:40
Справа Саркісяна: другим загиблим у Москві 3 лютого міг бути вбивця-смертник — росЗМІ
14:15
З вересня вчительська доплата збільшиться до 2000 гривень
13:45
Ракетний удар РФ зруйнував будівлю міськради Ізюма, 5 загиблих
13:09
Європа і США продали Росії 230 танкерів на $6 млрд — BILD
12:53
У Донецькій та Дніпропетровській областях скасували екстрені відключення світла
12:32
Четверо людей загинули, ще 20 поранені внаслідок ракетного удару по Ізюму — ОВА
12:12
Бійці ЗСУ вкрали російський дрон за допомогою іншого безпілотника
11:58
Під час обстрілу окупованої Горлівки постраждали 7 людей
11:20
БПЛА ЗСУ на Куп'янському напрямку знищили техніку та ліквідували окупантів
10:55
Населені пункти у чотирьох районах Донецької області були обстріляні росіянами за добу
10:53
РФ обстріляла залізничне депо в Дніпропетровській області, є руйнування
10:22
ЗСУ змусили противника піти з деяких позицій на Куп'янському напрямку — «Хортиця»
09:39
ППО України збила 37 із 65 «Шахедів» під час атаки РФ
усі новини
ВІДЕО
Російські ЗМІ повідомляють, що Армена Саркісяна (на фото) міг вбити терорист-смертник. Фото: ASTRA Справа Саркісяна: другим загиблим у Москві 3 лютого міг бути вбивця-смертник — росЗМІ
04 лютого, 14:40
Зруйнована будівля після удару РФ в Ізюмі. Фото: кадр із відео Ракетний удар РФ зруйнував будівлю міськради Ізюма, 5 загиблих
04 лютого, 13:45
Момент «переходу» дрона РФ до складу ЗСУ. Фото: кадр із відео Бійці ЗСУ вкрали російський дрон за допомогою іншого безпілотника
04 лютого, 12:12
БПЛА ЗСУ на Куп'янському напрямку знищили техніку РФ. Фото: кадр із відео БПЛА ЗСУ на Куп'янському напрямку знищили техніку та ліквідували окупантів
04 лютого, 11:20
Удар ЗСУ по російській піхоті в Донецькій області. Фото: кадр із відео ЗСУ важкими дронами знищили російську піхоту на Донеччині: відео
03 лютого, 23:38
Російська піхота на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українська армія відбила російський штурм на БМП на Покровському напрямку: у ЗСУ показали кадри з поля бою
03 лютого, 21:05
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір