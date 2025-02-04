Українська авіація вдарила по пункту управління ЗС РФ у Курській області: у росіян суттєві втрати

Літак ЗСУ. Фото: Повітряні сили ЗСУ

3 лютого Повітряні сили ЗСУ завдали удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії поблизу села Новоіванівка Курської області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій військ Росії проти української армії на Курському напрямку. Внаслідок проведеної операції об'єкт отримав значні пошкодження, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу росіян.



«Завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення. Наша мета – знищити всі ключові пункти управління та інші військові об'єкти противника до повного припинення російської агресії», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що 31 січня ЗСУ знищили командний пункт угруповання військ «Курськ» ЗС РФ у російському місті Рильськ.