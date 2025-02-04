Російська авіабомба впала біля житлового будинку у Бєлгородській області РФ

Авіабомба з російського літака впала біля житлового будинку у Бєлгородській області РФ. Ілюстративне фото

Російський літак скинув авіабомбу біля житлового будинку у хуторі Бєлгородської області. Постраждалих вдалося уникнути, оскільки вона вибухнула. Про це сьогодні повідомило видання ASTRA.

Наголошується, що 29 січня ЗС РФ знову скинули дві авіабомби ФАБ-250 на Бєлгородську область. Одна з них упала біля приватного житлового будинку на вулиці Садова у хуторі Труд Корочанського району. Оскільки бомба не вибухнула, ніхто не постраждав, мешканців у день падіння евакуювали.

Ще одна ФАБ-250 впала неподалік села Маломихайлівка Шебекинського міського округу. Постраждалих та руйнувань немає.

Таким чином, редакції ASTRA стало відомо про щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на підконтрольних Росії територіях України за 2024 рік, про 16 ФАБ і одну ракету, а також одну УМПБ-250 за 2025 рік.