У ЗСУ пояснили, чому російські війська стали менше використовувати бронетехніку в Донецькій області

Знищений російський танк. Фото: «Гострі картузи»

Війська Росії зменшили використання бронетехніки в Донецькій області. Про це в ефірі «Суспільне.Студія» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, бронетехніка на цьому етапі війни задіюється там, де є певний відкритий простір, або задіюється як підтримка транспорту для швидкого перекидання піхоти в якийсь інший пункт на коротку дистанцію.



«Бронетехніка зараз не використовується для проривів та майже не використовується для вогневої підтримки. Насамперед, якщо ми говоримо про танки, з ББМ трохи інша ситуація. Велика кількість FPV, насичений фронт FPV з обох боків, тому танки на ньому взагалі довго не живуть, щоб ти на них не навішував, скільки решіток не наварював: зупинився – помер», – сказав Трегубов.



Спікер ОСУВ «Хортиця» зазначив, що росіяни рідко задіюють танки та ББМ, зокрема, і на Покровському напрямку – «найгарячішій точці» війни.



«Вони їх зараз використовують обмеженіше. Тому що їм у ряді варіантів легше – і це стосується і Покровського напрямку, і багатьох інших – використовувати одну піхоту, яка вночі або під покровом туману перебігатиме з лісосмуги до лісосмуги чи з селища до селища. Вони намагаються використовувати імпровізовані швидкі транспортні засоби. Вони, зокрема, намагалися використовувати багі, різні типи автотехніки та мототехніки», – додав він.

Нагадаємо, що російські війська «забуксували» під Покровськом, інтенсивність їхніх штурмів знизилася.