На Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми в одній із громад. Де вона пройде

Евакуація жителів Донецької області. Фото: Донецька ОВА

В Донецькій області ухвалили рішення про проведення обов'язкової евакуації примусовим способом дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками із 12 сіл Шахівської громади. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



До переліку для обов'язкової евакуації увійшли села Іванівка, Бойківка, Володимирівка, Вільне, Дорожнє, Заповідне, Затишок, Коптєве, Маяк, Нове Шахове, Новоторецьке та Панківка. Усього там перебуває 66 дітей.

Нагадаємо, що 24 січня на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з Комарської та Криворізької громад.