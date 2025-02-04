На Луганщині евакуювали трьох людей із прифронтової Новолюбівки: у селі більше не залишилося жителів

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

3 лютого евакуювали трьох жителів розташованого поблизу лінії бойового зіткнення села Новолюбівка Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, це 70-річна жінка, а також 72-річний та 61-річний чоловіки.



«Вони знаходяться в одному із міст Донеччини, де забезпечені житлом. Краснореченська військова адміністрація надає всю необхідну допомогу. Наразі у Новолюбівці нікого з цивільних не залишається», – розповів начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що на Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми в одній із громад.