Українська армія не дала прорвати оборону та знищила бронетехніку з піхотою росіян під Покровськом

Колона бронетехніки армії РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку російська армія спробувала прорвати українську оборону, кинувши в бій танк та дві БМП із піхотою. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Пілоти БПЛА бригади «Червона Калина» НГУ разом із побратимами з бригади морської піхоти ЗСУ з дронів відпрацювали по бронетехніці окупантів, позбавивши їх шансів прорватися. Внаслідок цього українські бійці відбили наступ і знищили бронетехніку та піхоту росіян.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися в Харківській області.