Син Януковича заробляє на продажу вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини – ЗМІ

Олександр Янукович Фото: відкриті джерела

За найбільшим постачальником вугілля з окупованого Донбасу стоїть син президента-втікача Віктора Януковича – Олександр Янукович. Про це йдеться у розслідуванні російського видання «Важливі історії».



Компанія називається «Енергоресурс». Вона зареєстрована в офісі на околиці Ростова-на-Дону. У 2023-2024 роках вона експортувала за кордон майже пів мільйона тонн вугілля. Постачальники «Енергоресурсу» – компанії з окупованих українських регіонів.



Власник та директор «Енергоресурсу» пов'язані з Януковичем-молодшим через його вугільний холдинг «Мако», а також ДРФЦ – групу з кількох гірничо-збагачувальних фабрик, якими володів син колишнього президента України. Крім того, «Енергоресурс» отримував позику від кіпрської компанії Sl holdings limited, якою також володіють люди, пов'язані з Януковичем.



«Енергоресурс» закуповує вугілля у різних постачальників на Донбасі та везе до Туреччини залізничним та морським транспортом. Отримувач – Energy Union з Британських Віргінських островів. Це офшор «Енергоресурсу». «Енергоресурс» продає компанії вугілля за низькою ціною - в середньому по 5,7 тисячі рублів за тонну у 2024 році - що дозволяє заощадити на експортних митах, а далі Energy Union може продавати його куди завгодно і за будь-яку ціну.



До 2022 року вугілля від «Енергоресурсу» отримували, зокрема, Болгарія, Естонія, Чехія та Румунія. Після початку повномасштабної війни РФ проти України майже все вугілля перенаправили до Туреччини. За 2021-2023 роки «Енергоресурс», близький до Олександра Януковича, отримав 3,5 мільярда рублів виручки.

Нагадаємо, що Олександр Янукович отримав російське громадянство.