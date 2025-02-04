Зеленський назвав втрати України та Росії у повномасштабній війні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У повномасштабній війні проти України загинули 350 000 російських військових. Про це в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, 50-70 тисяч росіян зникли безвісти.



«Ще приблизно 600-700 тисяч поранених. Їхнє співвідношення 1:2 убитих і поранених через погану медицину, вони не евакуюють поранених. Поранений так і залишається на полі бою. Ці оцінки є приблизними, але близькими до реальності», – сказав Зеленський.



Президент наголосив, що Україна втратила 45 100 військових.



«Близько 390 000 випадків поранень», – додав він.

Нагадаємо, що 3 лютого українська авіація вдарила по пункту управління ЗС РФ у Курській області, внаслідок чого у росіян суттєві втрати.