Головне за день: Жертви атаки РФ у Ізюмі. Син Януковича заробляє на продажу вугілля

Економіка



Син Януковича заробляє на продажу вугілля із окупованого Донбасу до Туреччини. Компанія «Енергоресурс» зареєстрована в офісі на околиці Ростова-на-Дону. До 2022 року вугілля від «Енергоресурсу» отримували, зокрема, Болгарія, Естонія, Чехія та Румунія. Після початку повномасштабної війни РФ проти України майже все вугілля перенаправили до Туреччини. За 2021-2023 роки "Енергоресурс", близький до Олександра Януковича, отримав 3,5 мільярда рублів виручки.



Міжнародний дослідницький проект Shadow Fleet Secrets дійшов висновку , що європейські та американські судновласники за останні роки продали 230 старих танкерів російському тіньовому флоту.



Суспільство



Вибух, внаслідок якого 3 лютого в Москві загинув Армен «Горловський» Саркісян, міг зробити убивця-смертник. Про це повідомило прокремлівське агентство РІА "Новини" з посиланням на силові структури РФ. Звати кілера Парур К. Йому 55 років — повідомило джерело 112. Раніше судимий. На лівій гомілки у загиблого кілера є старе татуювання у вигляді меча, що може говорити про його колишню приналежність до десанта чи інших елітних військ.



Із села Новолюбівка Луганської області евакуювали трьох мешканців. Більше цивільних у селі, що розташоване поблизу лінії бойового зіткнення, не залишилося.



На Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з 12 сіл Шаховської громади.



Бойові дії



В Ізюмі Харківської області четверо людей загинуло, ще 20 поранено, частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок. РФ обстріляла залізничне депо в Дніпропетровській області , пошкоджено інфраструктуру.



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив , що під час обстрілу міста Горлівка постраждали семеро людей.



За даними аналітиків проєкту DeepState, армія Росії продовжує наступати на Донеччині — там агресору вдалося просунутися ще на кількох відрізках, зокрема у Часів Яру, біля Срібного, Новоандріївки та Надєждінки.



Українська авіація вдарила по пункту управління ЗС РФ у Курській області. Об'єкт зазнав значних ушкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу росіян.