У Харкові через атаку безпілотника постраждала людина

Одна людина постраждала внаслідок російської атаки на Салтівський та Основ'янський райони Харкова. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наголошується, що безпілотник «Герань-2» влучив у дах нежитлової будівлі – пам'ятника архітектури.

«Постраждала одна людина, яка проживала в багатоповерхівці навпроти — гостра реакція на стрес», — йдеться у повідомленні Синєгубова.

Раніше повідомлялося, що в результаті російського обстрілу міста Ізюм Харківської області загинуло 5 людей, понад 30 дістали поранень.