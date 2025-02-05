Армія РФ з дронів скинула вибухівку на Антонівку: поранені сім людей, серед них поліцейські

Вранці 5 лютого БПЛА російських окупантів скинув вибухівку на селище Антонівка Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



Внаслідок атаки 48-річна жінка та чоловіки 46 та 53 років отримали вибухові травми та осколкові поранення.



Двоє постраждалих перебувають у стані середньої важкості, один – у важкому стані. Усіх госпіталізували.



У пресслужбі Херсонської обласної прокуратури повідомили, що кількість поранених зросла до семи людей.



Під час евакуації постраждалих працівниками поліції росіяни завдали повторного удару, атакувавши службовий автомобіль. Внаслідок цього три правоохоронці поранені. Також стало відомо, що загалом серед цивільних поранення отримали чотири людини.

Нагадаємо, що вранці 5 лютого російський безпілотник також атакував Херсон, внаслідок чого чотири людини отримали поранення.