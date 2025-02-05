Партизани допомогли знищити склад катерів і військових РФ на лівобережжі Херсонщини

Партизани допомогли знищити склад катерів і військових РФ. Фото: АТЕШ

Завдяки інформації агента «АТЕШ» зі складу ЗС РФ, Сили оборони України успішно завдали ударів по російських цілях біля н. п. Гола Пристань, Херсонської області.

Партизани допомогли знищити склад катерів та військових РФ. Фото: АТЕШ

«У результаті було знищено понад 10 катерів та значну кількість російських військовослужбовців. Ці удари стали можливими завдяки точній інформації, отриманій від наших агентів, які передають дані про місцеперебування та переміщення окупантів», - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, у захопленому Криму після нічної атаки знищено або пошкоджено п'ять катерів і два пороми росіян.