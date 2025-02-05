Вночі росіяни обстріляли Дружківку: є загиблий

Російські окупанти пізно ввечері 4 лютого обстріляли Дружківську громаду на Донеччині. Внаслідок атаки загинув мирний житель. Про це повідомляє міська військова адміністрація.

«Станом на ранок 5 лютого зафіксовано ушкодження семи житлових будинків, промислового підприємства та об'єкта торгівлі. Кожен такий удар – це нагадування про смертельну небезпеку. Закликаємо мешканців не ризикувати життям та евакуюватися до більш безпечних регіонів України», – йдеться у повідомленні МВА.

За повідомленням місцевих жителів, у місті вночі пролунали щонайменше чотири вибухи.

Раніше повідомлялося, що близько опівночі 4 лютого Краматорськ Донецької області було атаковано безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено склади приватних підприємців, кілька авто, лінії зовнішнього освітлення, також виникла масштабна пожежа.