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Кабмін спрямував 15 мільярдів гривень на компенсацію ВПО за знищене житло. Скільки сімей отримають новий дім

05 лютого 2025, 10:39

Кабмін спрямував 15 мільярдів гривень на компенсацію ВПО за знищене житло. Скільки сімей отримають новий дім

Кабінет міністрів України. Фото: КМУ Кабінет міністрів України. Фото: КМУ

Кабінет міністрів України спрямував 15 мільярдів гривень на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджене чи знищене внаслідок збройної агресії РФ житло. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, завдяки цьому рішенню понад 10 000 сімей зможуть отримати новий дім.

«Кошти надаватимуть за програмою «єВідновлення». Перші 4,3 мільярда гривень для подальшої оплати житлових сертифікатів уже надійшли на рахунок Мінрозвитку, яке спільно з Мінсоцполітики створило окрему програму фінансування, спрямовану виключно на допомогу ВПО. Держава продовжує працювати над програмами відновлення, щоб кожен постраждалий отримав необхідну підтримку», – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що на Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми в одній із громад.

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