У Дружківці рятувальники ліквідували наслідки російського авіаудару

Внаслідок авіаційного удару російських окупантів по Дружківці зруйновано житловий будинок, у якому перебували люди. Про це сьогодні повідомила ДСНС у Донецькій області.
Зазначається, що рятувальники виявили та витягли з-під завалів тіло загиблого. При розборі завалів прибрано понад 3 тонни будівельних конструкцій.
«Від удару також спалахнула пожежа на території місцевого підприємства. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 144 квадратні метри», — йдеться у повідомленні.
За інформацією ДСНС, в результаті обстрілу 1 особа загинула, 2 отримали поранення. Значних пошкоджень зазнали 7 житлових будинків, магазин та кілька транспортних засобів.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти пізно ввечері 4 лютого обстріляли Дружківську громаду на Донеччині. Внаслідок атаки загинув мирний житель.