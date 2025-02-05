У Дружківці рятувальники ліквідували наслідки російського авіаудару

Рятувальники ліквідують наслідки російського авіаудару по Дружківці вночі 4 лютого. Фото: ДСНС Донецької області

Внаслідок авіаційного удару російських окупантів по Дружківці зруйновано житловий будинок, у якому перебували люди. Про це сьогодні повідомила ДСНС у Донецькій області.

Зазначається, що рятувальники виявили та витягли з-під завалів тіло загиблого. При розборі завалів прибрано понад 3 тонни будівельних конструкцій.

«Від удару також спалахнула пожежа на території місцевого підприємства. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 144 квадратні метри», — йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, в результаті обстрілу 1 особа загинула, 2 отримали поранення. Значних пошкоджень зазнали 7 житлових будинків, магазин та кілька транспортних засобів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти пізно ввечері 4 лютого обстріляли Дружківську громаду на Донеччині. Внаслідок атаки загинув мирний житель.