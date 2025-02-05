Українські десантники взяли в полон понад два десятки російських військових у Курській області

Полонені російські військові в Курській області. Фото: кадр із відео

Українські десантники із суміжниками взяли в полон 21 військовослужбовця ЗС РФ у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Полоненим надали своєчасну медичну допомогу.



«Вони обрали правильний шлях, здавшись у полон Збройним силам України. Замість того щоб брати участь у безглуздих «м'ясних штурмах» без належної підготовки та підтримки. Закликаємо всіх військовослужбовців армії РФ – не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтесь у полон», – зазначили у ДШВ.

Нагадаємо, що український спецназ зачистив будинок, який зайняли росіяни на околицях міста Торецьк Донецької області. В результаті взяті в полон військові РФ.