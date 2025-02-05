СБУ затримала агентурну групу РФ, яка вчинила теракт у Павлограді

Один із затриманих. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентурну групу РФ, причетну до теракту біля будівлі ТЦК у Павлограді 2 лютого. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.







Тоді зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій, поранивши 24-річного військовослужбовця. За даними слідства, троє чоловіків 21-22 років були завербовані через телеграм-канали російськими спецслужбами.



Один із них виготовив вибуховий пристрій, двоє інших встановили його біля ТЦК і зафіксували вибух на приховану камеру. Активували СВП дистанційно через дзвінок на телефон.



Правоохоронці затримали злочинців у Дніпрі та Одеській області, коли вони очікували оплату від кураторів. Їм висунуто підозри в теракті та загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Полтавщині було затримано чоловіка, який застрелив співробітника ТЦК.