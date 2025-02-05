У Генштабі підтвердили ураження НПЗ у Краснодарському краї: ЗСУ також вдарили по російській ППО на Запоріжжі

Пожежа на НПЗ у Краснодарському краї. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 5 лютого підрозділи СБУ у взаємодії із ЗСУ та іншими складовими Сил оборони України уразили нафтопереробне підприємство ТОВ «Албашнафта» у Краснодарському краї РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Цей завод з первинної переробки та виробництва нафтопродуктів позиціюється як «міні-НПЗ» і задіяний у постачанні бензину та дизеля для російської окупаційної армії.



Підтверджено влучання. На об'єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.



Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вели бойову роботу по зенітному ракетному комплексу «Бук», який знаходився на окупованій території Запорізької області. Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі.

Нагадаємо, що нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї атакували безпілотники.