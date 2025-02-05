В ОПУ назвали перший аеропорт, який може запрацювати в Україні

В Офісі президента заявили, що найбезпечнішим є аеропорт в Ужгороді, але остаточне рішення щодо його відкриття мають ухвалити військові. Про це в інтерв'ю Forbes сказав заступник глави офісу президента Віктор Микита.



«Очевидно, аеропорт "Ужгород" розташований у найменш ризиковій зоні. Смуга закінчується практично у Словаччині. Коли літак злітає та сідає, майже в повітряному просторі України не знаходиться», — зазначив він.



Микита підкреслив, що рішення про відкриття повітряного простору мають ухвалити військові. Це залежить від ситуації з безпекою та наявної кількості ППО.



«Питання залишається на порядку денному, але дедлайн не скажу», - додав він.

Раніше повідомлялося, що Україна може відкрити аеропорт у Львові та відновити авіасполучення, призупинене по всій країні після вторгнення Росії у лютому 2022 року.