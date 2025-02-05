Росіяни атакували патрульних дроном у Херсоні: трьох поліцейських поранено

Росіяни атакували патрульних дроном у Херсоні. Фото: кадр із відео

Сьогодні вранці ЗС РФ атакували Херсон, поранення дістали цивільні люди та троє поліцейських. Про це повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.







«На допомогу їм одразу вирушили поліцейські. Тоді росіяни завдали повторного удару, скинувши вибухівку з дрона на патрульних. Троє поліцейських зазнали поранень. Цей удар — чергове свідчення цинічності та підступності ворога. Попри це поліцейські, ризикуючи життям, продовжують захищати та допомагати», — йдеться у заяві правоохоронців.



Раніше вранці 5 лютого БПЛА російської армії атакував Херсон. Під удар потрапили четверо чоловіків 31, 36, 42 та 52 років. У них вибухові травми та осколкові поранення ніг та рук.

Нагадаємо, армія РФ з дронів скинула вибухівку на Антонівку. Поранення дістали семеро людей, серед них поліцейські.