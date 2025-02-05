Краматорський водоканал отримав партію пластикових труб від міжнародної організації

Партію пластикових водопровідних труб від міжнародної організації доставили до Краматорська. Фото: Краматорський водоканал

Міжнародна організація з міграції передала як гуманітарну допомогу Краматорському водоканалу партію пластикових водопровідних труб. Про це сьогодні повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці представники водоканалу.

Наголошується, що днями комунальне підприємство «Краматорський водоканал» отримало партію поліетиленових труб діаметром 315 мм, вкрай необхідних для проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання.

«Міжнародна організація з міграції підтримує краматорських комунальників та надає матеріали для виконання поточних ремонтів комунікацій критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.