Штурмові дії окупантів РФ падають 7-й день поспіль

Кількість штурмових дій російських загарбників падає 7-й день поспіль. Про це пише аналітичний проєкт DeepState.
Графік штурмових дій росіян. Фото: DeepState
«Згідно з даними, які публікує ГШ ЗСУ, ворог уже цілих 7 діб зменшує інтенсивність атак. Приміром за вчора було 80, для порівняння на піку в грудні було 292 атаки», - йдеться в повідомленні.
У розрізі місяців ситуація наступна:
Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили у російських військ позиції на Покровському напрямку.
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