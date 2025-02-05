Штурмові дії окупантів РФ падають 7-й день поспіль

Кількість штурмових дій російських загарбників падає 7-й день поспіль. Про це пише аналітичний проєкт DeepState.

Графік штурмових дій росіян. Фото: DeepState

«Згідно з даними, які публікує ГШ ЗСУ, ворог уже цілих 7 діб зменшує інтенсивність атак. Приміром за вчора було 80, для порівняння на піку в грудні було 292 атаки», - йдеться в повідомленні.

У розрізі місяців ситуація наступна:

листопад — 5205 (середньодобова — 173.5)

грудень — 6247 (201.5)

січень — 5087 (164)

4 дні лютого — 381 (95)

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили у російських військ позиції на Покровському напрямку.