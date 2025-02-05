Біля ТЦК у Кам'янець-Подільському пролунав вибух: повідомляють про загиблого та поранених

Біля ТЦК у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області сьогодні вдень пролунав вибух. Попередньо є загиблий і поранені. Фото: Поліція Хмельницької області

У середу, 5 лютого, у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області пролунав вибух. Інцидент стався біля приміщення ТЦК. Про це повідомляє поліція Хмельницької області у Фейсбуці.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, попередньо загинув чоловік. Також відомо, що чотирьох людей поранено.

У поліції уточнили, що вибух стався поблизу місцевого ТЦК близько 13:00.

«Зараз на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП у Хмельницькій області. Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено пізніше», — йдеться у повідомленні.

Там також показали перші кадри з місця події.

Поки що ні поліція, ні представники ТЦК офіційно не підтвердили інформацію про загиблого та поранених.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентурну групу РФ, причетну до теракту біля будівлі ТЦК у Павлограді 2 лютого.