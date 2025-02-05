Призовник без прав на КАМАЗі протаранив Су-25 у Сімферополі

Призовник без прав на КАМАЗі протаранив Су-25СМ3 у Сімферополі. Про це повідомив російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».



У результаті літак було, як кажуть, розбито «вщент» («отримав пошкодження, що унеможливлюють його подальше використання за призначенням»).



Інцидент стався в момент, коли військовослужбовець із Челябінської області Олександр Ерліх переганяв вантажівку з однієї стоянки літальних апаратів на іншу.



Перевищивши швидкість, він зіткнувся зі штурмовиком, який буксирувався жорсткою зчепкою автомобілем «УРАЛ АПА-5Д».



«Збитки, завдані Міноборони, склали приблизно 386,8 млн рублів. Крім того, військова частина втратила можливість виконувати бойові завдання через відсутність резервних повітряних суден цього типу», — йдеться у повідомленні.



Суд засудив Ерліха до одного року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у півтора року, а також частково задовольнив цивільний позов військової прокуратури на суму 10 млн рублів.