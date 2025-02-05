Аварія із загиблою журналісткою у Слов'янську: водія судитимуть

ДТП із загиблою журналісткою Анастасією Волковою у Слов'янську. Фото: ДБР

Співробітники ДБР завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця, який вчинив смертельну ДТП у місті Слов'янськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.



Внаслідок аварії загинули дві людини, серед них журналістка Анастасія Волкова.



Слідство встановило, що 30 травня 2024 року близько 15:55 на перехресті вулиць Банківська та Шевченко у Слов'янську зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням військового та легковий автомобіль «ВАЗ-2106». Внаслідок аварії стався механічний розворот машин, через що травми отримала жінка, яка йшла по тротуару. Водій легкового авто загинув на місці, а жінка-пішохід, яка працювала журналісткою в одному із ЗМІ, померла у лікарні.



Військовослужбовця звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що ДТП сталася 30 травня 2024 року. Анастасія була на пішохідному переході у центрі міста. У цей момент на дорозі зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter та легковий автомобіль «ВАЗ-2106». Удар був такої сили, що автомобіль «ВАЗ» відкинуло на Анастасію. Водій «ВАЗ» загинув на місці, а журналістка померла у лікарні. За кермом мікроавтобуса знаходився військовослужбовець.



У серпні стало відомо, що для повідомлення про підозру водію мікроавтобуса не вистачає результатів експертизи.



Однак у грудні співробітники Державного бюро розслідувань все-таки повідомили військовослужбовцю про підозру у скоєнні смертельної ДТП. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.



У січні Бабушкінський районний суд Дніпра відпустив на поруки підозрюваного водія.