Україна повернула з російського полону 150 захисників

Україна повернула із російського полону 150 захисників. Фото: ОП

Україна провела черговий обмін полоненими, повернувши додому 150 військовослужбовців. Про звільнення повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Серед звільнених - солдати, сержанти та офіцери Військово-Морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових і Сухопутних військ, Нацгвардії, прикордонники, бійці тероборони та один поліцейський», - зазначив глава держави.



Деякі з них провели в полоні понад два роки. Сьогоднішній день став для них та їхніх родин довгоочікуваним моментом свободи.



«Україна дякує всім, хто працює над поверненням військових, а також міжнародним партнерам, включно з ОАЕ, за підтримку в цьому процесі», - додав президент.

Нагадаємо, Росія та Україна на рівні омбудсменів домовилися про обмін наступною партією посилок для військовополонених.