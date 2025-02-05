Армія РФ створила новий плацдарм на правому березі річки Оскіл на Харківщині: у DeepState розповіли про ситуацію там

Новий плацдарм росіян на правому березі річки Оскіл. Фото: карта DeepState

Російські війська просунулися поблизу села Тополі Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Там окупанти, по суті, змогли створити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл. Спроби перетнути річку в цьому районі були неодноразовими з боку ЗС РФ і почалися вони приблизно з середини січня, а промацування місцевості здійснювалося ще на початку минулого місяця. За попередньою інформацією, росіянам вдалося досягти успіху в селі, але підрозділи Сил оборони України їх відкинули. Через деякий час війська Росії зробили повторну спробу, але в іншому місці. І їм вдалося зайняти позиції на крейдяній горі на південь від села Тополі, форсувавши річку Оскіл.



«Росіяни також намагалися створити плацдарм між селами Кам'янка та Тополі, але безрезультатно. Там їм не вдалося закріпитися та розвивати свій успіх, так що це залишається лише дзвіночком на майбутні спроби, які може здійснити противник. Наразі тривають стабілізаційні заходи. І ми дуже сподіваємося, що цей район не переросте в черговий більш масштабний плацдарм, як це сталося південніше поблизу селища Дворічна та села Новомлинськ», – заявили в DeepState.

Нагадаємо, що війська РФ знову окупували Новомлинськ на Харківщині. У DeepState заявили, що це проблема для ЗСУ.