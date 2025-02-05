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Хто повернувся з російського полону: подробиці

05 лютого 2025, 17:30

Хто повернувся з російського полону: подробиці

Хто повернувся з російського полону: подробиці

Серед звільнених 5 лютого українських захисників — 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Це 61 обмін військовополоненими, організований Коордштабом, з початку повномасштабного російського вторгнення. Загалом із російської неволі завдяки роботі штабу за дорученням президента України вдалося повернути вже 4131 особу: це як військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни», — йдеться у повідомленні Коорштабу.

Вказано, що цього разу додому повертаються 108 військовослужбовців ЗСУ (зокрема, з ТрО — семеро, ВМС — 26, та троє з Повітряних сил). Звільнено з полону також 22 нацгвардійців, 19 прикордонників, одного представника Нацполіції.

«Серед звільнених — 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів», — повідомляє Коордштаб.

У штабі зазначили, що українські військовослужбовці отримають належне лікування, допомогу з реабілітації та реінтеграції у суспільство, а також виплати грошового забезпечення, яке вони мали отримувати протягом перебування у полоні, та одноразову матеріальну допомогу.

Україні допомогли з обміном Об'єднані Арабські Емірати.

Як повідомлялося, Росія та Україна на рівні омбудсменів домовилися про обмін наступною партією посилок для військовополонених.

Під час обміну полоненими 15 січня з Росії та України додому повернулися 50 військових, більша частина з яких мають тяжкі поранення чи захворювання.

Нагадаємо, що 30 грудня 2024 року Україна та Росія провели великий обмін полоненими у форматі 150 на 150.

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