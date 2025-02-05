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Евакуація: з Донецької області доведеться вивезти ще мінімум 133 дитини

05 лютого 2025, 18:47

Евакуація: з Донецької області доведеться вивезти ще мінімум 133 дитини

Евакуація: з Донецької області доведеться вивезти ще мінімум 133 дитини

На Донеччині триває примусова евакуація сімей з дітьми із зон підвищеної небезпеки. За даними пресслужби Донецької обласної військової адміністрації, евакуація охоплює 19 населених пунктів.

«Близько 302 тисяч цивільного населення мешкають зараз на території Донецької області, підконтрольної українській владі. (...) У 19 населених пунктах, де оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми, залишається 133 неповнолітні», — йдеться у повідомленні.

У Комарській громаді залишаються 57 дітей, у Криворізькій — 10. Нещодавно до списку територій, охоплених примусовою евакуацією, додалися населені пункти Шахівської громади, де у семи селах залишаються 66 дітей.

За останній тиждень вдалося вивезти 30 дітей: із Комарської громади евакуювали шістьох, із Криворізької — 17, а у Костянтинівській громаді продовжують переконувати сім'ї з дітьми виїхати. За тиждень звідти евакуювали ще сімох дітей.

На території 17 громад, визнаних зоною активних бойових дій, залишаються близько 43 тисячі осіб, серед яких 216 дітей.

Більшість евакуйованих вважають за краще залишатися якомога ближче до Донецької області. Їхні побажання враховуються при розселенні. За минулий тиждень 11 жителів Донецької області було розміщено на Полтавщині, троє поїхали до Вінницької, а деякі родини з дітьми попрямували до Закарпаття.

На 6 січня заплановано евакуаційний рейс, у рамках якого 14 осіб вирушать до Полтавської області, де їм нададуть безплатне житло у Кременчуцькій громаді.

Також триває евакуація маломобільних громадян та людей з інвалідністю. У більшості випадків вони залишають зону бойових дій разом із родичами і не потребують додаткового розселення. За тиждень евакуйовано 43 маломобільних людини, переважно з Покровської, Удачненської, Шаховської та інших прифронтових громад.

Раніше на Донеччині ухвалили рішення про проведення обов'язкової евакуації з 12 сіл Шаховської громади.

Нагадаємо, що 24 січня на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з Комарської та Криворізької громад.

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