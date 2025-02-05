Удар РФ по Дружківці: знайшли тіло другого загиблого

Внаслідок авіаудару по Дружківці Донецької області зруйновано житловий будинок, загинули двоє цивільних. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Дружківці зросла до двох людей. Під час розбору завалів житлового будинку рятувальники виявили фрагменти тіла, що їх передали Нацполіції для подальшої ідентифікації. Роботи з розбору завалів завершено, всього прибрано 12 тонн будівельних конструкцій», — йдеться у повідомленні ДСНС.



Як повідомлялося, через російський обстріл 5 лютого вранці в Дружківці було зруйновано житловий будинок, в якому перебували люди. Раніше було відомо про одного загиблого та двох поранених. Також пошкоджено 7 житлових будинків, магазин та кілька транспортних засобів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти пізно ввечері 4 лютого обстріляли Дружківську громаду на Донеччині. Внаслідок атаки загинув мирний житель.



Раніше повідомлялося, що близько півночі 4 лютого Краматорськ Донецької області було атаковано безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено склади приватних підприємців, кілька авто, лінії зовнішнього освітлення, також виникла масштабна пожежа.