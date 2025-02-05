Диверсії та підпали авто ЗСУ: за рік поліція затримала 500 осіб, яких найняли російські спецслужби

Російські спецслужби все частіше намагаються здійснювати диверсії та теракти поблизу адмінбудівель та в будинках ТЦК в Україні. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський на брифінгу.



Протягом останнього тижня в Україні сталася низка злочинів, пов'язаних із терористичними актами щодо працівників ТЦК та СП, а також поліцейських.



Іван Вигівський повідомив, що поліцейські спільно із СБУ затримали людей, причетних до скоєння терористичних актів щодо працівників ТЦК, а також поліцейських у різних регіонах країни. За рік таких випадків було дев'ять, з яких три замахи на вбивство поліцейських.



«Щодо поліцейських вони вигадують різні методи та способи скоєння таких злочинів. Навіть у нас є факт в одній із областей, коли викликали вбрання поліції та у квартирі замаскували вибухівку під дитячу іграшку. Росія вербує наших громадян досить молодого віку, 20 років та менше. Це люди, які не усвідомлюють усієї відповідальності, і того, що вони роблять, бо це особи з низькою соціальною відповідальністю», — розповів Вигівський.



Він додав, що вербувальники роблять все для того, щоби не платити виконавцям. Щобільше, вони зацікавлені у ліквідації виконавців після скоєних злочинів.



«Підпали авто Збройних сил України, диверсії на залізниці, підриви будівель ТЦК — це один із напрямків розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора. Наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця. Зокрема, починаючи з 2024 року спільно з Національною поліцією України встановлено 497 осіб, які чинили протиправні злочини», — повідомив голова Нацполіції.



Як правило, людей вербують через месенджери та інтернет-спільноти, обіцяючи «швидкий» заробіток. На співпрацю найчастіше погоджується молодь, безробітні, або люди, які ведуть асоціальний спосіб життя.

Нагадаємо, 5 лютого близько 13:00 у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області пролунав вибух. Інцидент стався біля ТЦК. Місцеві канали повідомляли про одного загиблого та чотирьох поранених внаслідок вибуху.



Як повідомлялося, чоловік, який влаштував вибух біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському Хмельницької області, людина загинула на місці.