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Ще четверо «депутатів ДНР» отримали підозри від прокуратури Донецької області

05 лютого 2025, 22:15

Ще четверо «депутатів ДНР» отримали підозри від прокуратури Донецької області

На Донеччині прокуратура повідомила підозру чотирьом «депутатам ДНР» на тимчасово окупованих територіях. Підозри повідомили заочно, оскільки всі четверо перебувають на непідконтрольній території.

Йдеться про колишніх «міністра освіти і науки ДНР», його заступника, учасницю громадського руху «Донецька республіка», і ще одного «чиновника». 2023 року вони балотувалися від партій «Єдина Росія», «Нові люди» та «Комуністичної партії» до «депутатів ДНР».

Усі четверо перемогли. Їх підозрюють у колабораціонізмі.

За підтримку воєнних злочинів окупантів підозрюються в колабораціонізмі так звані «депутат міськради» і «голова муніципального округу ДНР».

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